Borse Ue e Piazza Affari aprono caute dopo scure USA; focus sui PMI servizi

Borse Ue e Piazza Affari aprono caute, all’indomani della decisione del WTO di permettere agli USA di imporre dazi su prodotti Europei; attenzione ai dati sui PMI servizi dei principali paesi della zona euro.

Rapporti geopolitici e commerciali

Stati Uniti autorizzati ad imporre dazi su prodotti provenienti dall’Unione Europea.

L’organizzazione mondiale del commercio (WTO) ha deciso di mettere fine alla controversia, che dura da più di una decade ormai, dichiarando illegali gli aiuti di stato forniti ad Airbus sotto forma di sussidi. Così il WTO ha autorizzato gli Stati Uniti ad imporre dazi su circa 7,5 miliardi di dollari di prodotti importati dall’Europa, che potrebbero scattare già dal 18 ottobre.

Uno dei paesi più colpiti sarà dunque l’Italia, dal momento che la sanzione, che si stima essere applicata su circa un miliardo di beni, andrà a colpire prodotti agoalimentari (in primis formaggi, ma anche vini ,salumi, pasta, agrumi caffé ecc.) ma anche il settore moda e motori. In sostanza si starebbe optando per tariffe al 25% su prodotti agroalimentari ed al 10% su aeromobili commerciali.

Un duro colpo, dunque, per tutta l’Europa le cui borse sono colate a picco nella giornata di ieri. Washington entro la fine del mese dovrà quindi stilare una lista definitiva dei prodotti da tassare, ricordando inoltre che nel 2020 il WTO sarà chiamato a decidere sulla controversia in cui è l’Europa ad accusare gli Stati Uniti di aver fornito aiuti illegali a Boeing, concorrente diretta di Airbus.

Indicazioni macro

In Giappone il PMI servizi di settembre segna un valore di 52,8 punti, centrando le stime degli analisti ma in leggero rallentamento rispetto ai 53,3 punti del mese di agosto.

A seguire sono previsti diverse comunicazioni fra cui: per il mese di settembre, il PMI servizi della Spagna (ore 9:15), il PMI servizi e composito di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (9:55), Zona Euro (ore 10:00) e Regno Unito (ore 10:30); per la Zona Euro l’indice dei prezzi alla produzione e le vendite al dettaglio (ore 11:00) di agosto; per gli Stati Uniti, le richieste iniziali (settimanali) di sussidi di disoccupazione (ore 14:30), il PMI servizi e composito di settembre (ore 15:45), gli ordinativi alla fabbriche di agosto e l’indice ISM non manifatturiero di settembre (ore 16:00).

Borse

Giornata di profondo rosso quella di ieri, sia per l’Europa che per gli USA.

In Europa il Ftse Mib ha ceduto il 2,87% a 21.298 punti, il Dax ha perso il 2,76%, il Cac 40 a picco del 3,12%, l’Ibex 35 a -2,77% ed il Ftse 100 a -3,23%.

Le borse statunitensi sulla stessa scia hanno riportato perdite seppur più contenute in termini percentuali. Lo S&P500 ha ceduto l’1,79%, il Dow Jones è sceso dello’1,86% ed il Nasdaq ha registrato un -1,56%.

In Asia oggi le borse cinesi rimangono chiuse per la festività nazionale ma il vento non cambia. IL Nikkei ha chiuso in rosso del 2% mentre Hong Kong, in controtendenza, sta attualmente registrando un guadagno dello 0,42%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta intorno la parità (+0,08% ) a 21.315 punti, il Dax rimane chiuso per festa (unità tedesca), il Cac 40 registra un rialzo dello 0,33%, l’Ibex 35 si trova intorno la parità (+0,04%) ed il Ftse risulta in discesa dello 0,14%

Sul fronte obbligazionario lo spread Btp-Bund apre più o meno stabile intorno a 154 punti base, con il rendimento del decennale italiano salito a circa lo 0,98%.