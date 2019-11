Borse Ue caute, prevalogono incertezze politiche e commerciali

La giornata di oggi sembra essere improntata alla cautela per le principali borse europee. Fra i fattori d’incertezza le elezioni spagnole che vedono il partito socialista al primo posto ma senza maggioranza, i timori sull’avanzamento delle trattative commerciali fra USA e Cina (Washington per ora non sembra essere disposta a ridurre/cancellare alcune delle tariffe punitive), gli scontri ad Hong Kong e l’incertezza sul fronte politico italiano sul caso ex Ilva con l’incontro fra Conte e Arcelor Mittal).

Intorno alle 13:50 il Ftse Mib arretra dello 0,39% a 23.442 punti, il Dax scende dello 0,44% a 13.170 punti, il Cac si trova a -0,09% a 5.884 punti e l’Ibex 35 perde lo 0,22% a 9.373 punti.

Lo Spread fra Btp e Bund sale a 159 punti, con il rendimento del decennale italiano che si trova all’1,33%

Il cambio Eur/Usd aumenta dello 0,17 a 10,35 dollari mentre il petrolio (Brent) scambia il ribasso dello 0,85% a 61,98 dollari al barile

A pesare sul nostro indice troviamo come worst performer Moncler a -1,89% e Telecom Italia a -1,82% (su essa pesano le incertezze circa l’integrazione di Open Fiber, per problemi di posizione dominante e di determinazione dell’eventuale prezzo dell’operazione); male anche il comparto automotive, con Ferrari, FCA e CnH industrial in ribasso rispettivamente dell’1,10%, dello 0,72% e dello 0,84%. Non da trascurare i ribassi di Diasorin a -0,86%, Nexi a -0,99%, Ubi Banca a -1,35% e Unicredit a -0,89%.

In testa all’indice troviamo Bper Banca in salita del 2,20%.