Borse: Salvatore Ferragamo in vetta al Ftse Mib, confermata offerta di LVMH su Tiffany

Ferragamo risulta in vetta al Ftse Mib, segnando un rialzo del 3,10% a 16,63 euro per azione.

Gli acquisti sul titolo sono causati dall’euforia per l’offerta fatta da LVMH per Tiffany a 120 dollari per azione, pari ad un controvalore complessivo di 14,5 miliardi di dollari e con un premio del 22% circa rispetto al prezzo di chiusura di venerdì di Tiffany.

Per un approfondimento sul tema si legga anche il seguente articolo: Louis Vuitton vuole comprare Tiffany: 14,5 miliardi per le nozze con LVMH