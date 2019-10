Borse: Renault crolla dopo taglio delle stime, giù anche FCA

Giornata da dimenticare per Renault che, verso le 10:15, scende dell’11,80% a 48,38 euro. Negativo anche tutto il comparto automotive, con FCA che soffre un calo dell’1,14% a 12,01 euro per azione.

La causa del tracollo è dovuta al taglio delle stime sui ricavi e sul margine operativo lordo, dato “uno scenario meno favorevole delle attese e a fronte di un quadro normativo che richiede costi in costante aumento”.

Nel dettaglio la guidance sui ricavi ora attende un calo del 3-4%, mentre le stime precedenti indicavano una conferma del fatturato sullo stesso livello del 2018, a perimetro e cambi costanti; anche il margine operativo lordo è stato rivisto al ribasso, essendo ora atteso in crescita del 5% rispetto al +6% inizialmente indicato. . Il free cash flow delle attività riguardanti l’Automotive dovrebbe essere positivo nel secondo semestre ma non e’ garantito lo stesso risultato per l’intero anno (la guidance precedente attendeva un free cash flow positivo per l’intero 2019).

Con riferimento ai risultati preliminari del terzo trimestre, i ricavi del gruppo si sono attestati a 11,3 miliardi di euro, registrando una contrazione dell’1,6% rispetto agli 11,5 miliardi dello stesso periodo del 2018.