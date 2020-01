Borse: Prysmian sul fondo del listino, pesa interruzione Westernlink

Il titolo Prysmian soffre in borsa lasciando sul terreno il 2,98% a 20,81 euro per azione intorno alle 9:32, risultando il peggior titolo del Ftse Mib.

A pesare è la notizia diffusa ieri a mercati chiusi circa linterruzione dell’ HVDC Western Link è stato interrotto venerdì 10 gennaio 2020 ed è attualmente non in funzione.

La società ha informato che vi sono in corso verifiche sulle cause, e che darà maggiori dettagli al mercato non appena ci saranno sviluppi.