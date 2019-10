Borse: Prysmian in testa (per ora) al Ftse Mib

Dopo un avvio di contrattazioni poco mosso il Ftse Mib prende direzione e, intorno alle 12:15 segna un incremento dello 0,45% a 21.501 punti circa.

A trainare l’indice troviamo le buone performance di Prysmian in testa con un +2,12% a 19,025 euro, seguita da Telecom a +1,82% con un prezzo di 0,5158, Pirelli in aumento dell’1,83% a 5,124 euro, Atlantia in salita dell’1,72% a 21,35 euro, Unipol in guadagno dell’1,25% a 4,786 euro e STM in verde dell’1% a 17,58 euro.

Sul fondo troviamo Snam, in discesa dell’1,07% a 4,54 euro per azione