Borse: Prysmian in “profondo rosso” dopo taglio guidance di Corning

Prysmian maglia nera al Ftse Mib, conseguendo un ribasso -intorno le 13:00- del 4,52% ad un prezzo per azione di 20,05 euro circa.

La causa del tracollo è rintracciabile nel tonfo, a Wall Street (circa -9% in after hours), della diretta concorrente americana Corning determinato dalla decisione della stessa di tagliare la guidance nella divisione “optical communications sales” per il terzo trimestre e per l’intero 2019.

Le vendite del terzo trimestre sono attese in contrazione di oltre il 10% su base annua, mentre precedentemente la stima era di una contrazione minore del 5%; ciò implica, di conseguenza, una previsione di calo fra il 3% e il 5% delle vendite annue del 2019 della divisione, ribaltando così le precedenti aspettative di crescita comprese.

Prysmian ha invece confermato le stime sul 2019, affermando che la guidance per l’esercizio in corso è “già abbastanza prudente e non aggressiva” e che la società dispone di margini tali da poter “affrontare la pressione sui prezzi, agendo sul recupero di efficienza dei costi”. Per il resto del 2019 il gruppo si aspetta quindi una solida crescita grazie all’espansione della domanda di cavi ottici in Europa e Nord America, sufficiente a controbilanciare il calo dei volumi in Australia e Cina.