Borse: prosegue la cautela fra i principali listini europei

Giornata improntata alla cautela in Europa. Quasi a meta seduta infatti i principali indici non mostrano una decisa direzionalità. Intorno alle 12:55 infatti, il Ftse Mib risulta in lievissima discesa dello 0,08% (a 22.509 punti), il Dax scende dello 0,1% a 12.859 punti; in leggera controtendenza il Cac sale dello 0,16% e l’Ibex aumenta di un modestissimo 0,09%.

Sul fondo del nostro indice troviamo Eni in rosso dell’1,15% a 13,976 euro, Fineco a -1,23% a 10,06 euro, Assicurazioni Generali in discesa dello 0,79% a 18,265 euro, Poste Italiane a -0,91% con un prezzo di 10,89 euro, STM a +1,3% con un prezzo di 20,31 euro, Unicredit in perdita dell’1,24% a 11,462 euro ed Unipol in rosso dell’1,27% a 4,978 euro.

Sul versante opposto, fra i migliori abbiamo: primo fra tutti Moncler che ha spiccato il volo registrando un rialzo del 9,20% a 35,48 euro, Pirelli in salita dell’1,14% a 5,516 euro, Prysmian in guadagno dell’1,30% a 20,32 euro e Ferragamo a +1,64% con un prezzo di 16,09