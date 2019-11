Borse: prosegue il rialzo delle borse Ue e Piazza Affari

Borse Ue e Piazza affari ben intonate a metà seduta. Gli analisti vedono di buon occhio il raggiungimento di un intesa sulla fase 1 dell’accordo fra USA e Cina (che avrebbe ad oggetto la riduzione/eliminazione dei dazi punitivi nei confronti della Cina e l’impegno di Pechino ad acquistare prodotti agricoli americani), mentre ad Hong Kong si festeggia l’espressione democratica della volontà dei cittadini.

In Germania l’indice IFO a novembre si è attestato a 95 punti, in linea con le stime.

Intorno alle 13:30 il Ftse Mib si conferma maglia rosa in Europa salendo dello 0,74% a 23.428 punti. Nel resto d’Europa il Dax avanza dello 0,44% a 13.222 punti, il Cac guadagna lo 0,33% a 5.912 punti e l’Ibex è in verde dello 0,62% a 9.312 punti.

In un contesto di rialzo generalizzato, in testa al nostro listino troviamo Prysmian con un forte rialzo del 4,56% (è stato consegnato Westerlink) seguita da Unicredit a +2,54% (in trattativa per cedere la controllata turca). Bene anche STM a +1,15%, Pirelli a +1,12%, Ferrari a +1,14%, FCA a +1%, Enel e Italgas a +1%.

Sul fondo del Ftse Mib troviamo Atlantia a -0,79%, Telecom a -0,58% e Nexi a -0,52%.

Lo Spread BPT-Bund scende a circa 162 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,27%.

Il Cambio Eur / Usd scambia scon un lieve ribasso 0,10% a 1,1012 dollari

Anche il future sul Brent scende di un lieve 0,11% a 62,30 dollari al barile