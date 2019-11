Borse: prosegue debolezza nel primo pomeriggio in europa

Borse Ue e Piazza Affari continuano a mostrare debolezza nel primo pomeriggio, a causa principalemente dell’aumento delle tensioni USA-Cina: Trump avrebbe infatti firmato una legge a sostegno dei diritti e della democrazia ad Hong Kong, con immediata e dura reazione di Pechino che non vuole interferenze nelle questioni interne.

I dati sulla fiducia dei consumatori della zona eur o mostrano un marcato pessimismo che ormai permane da più di un anno, mentre in Italia si registrano cali dei prezzi alla produzione e le richieste di BTP non sono state troppo elevate.

Intorno alle 13:55 il Ftse Mib prosegue la discesa segnando un -0,82% a 23.292 punti, il Dax perde lo 0,36% a 13.239 punti, il Cac arretra dello 0,25% a 5.912 punti e l’Ibex viaggia scende di un lieve 0,11% a 9.352 punti.

In un contesto di ribasso generalizzato nel nostro listino il peggiore è Azimut a -2,76%, seguita subito dopo da Atlantia a -2,38% (a causa di timori per revoca concessioni ad ASPI); molto male anche CNH industrial a -1,6%, Banco BPM a -1,57%, Bper banca a -1,60%, Poste Italiane a -1,58%, Hera a -1,30%, e Juve a -1,35% (in scia al ribasso di ieri in seguito all’ok sull’aumento di capitale). In generale a soffrire è il comparto bancario e finanziario, accompagnato dal calo del settore industriale.

A fare da contrappeso le buone performance di Moncler a +1,79%, Nexi a +1,28% e Amplifon a +0,84%

Lo Spread BPT-Bund sale a circa 172 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,356%.

Il Cambio Eur / Usd scambia intorno la parità (+0,04%) a 1,1002 dollari

Il future sul Brent scende dello 0,27% a 62,84 dollari al barile.