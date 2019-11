Borse: piazz affari e listini europei positivi, spinge il Dax

Giornata positiva per le piazza affari e le altre principali borse europee, trainate dall’incessante salita dei mercati americani ed in un contesto in cui le trattative commerciali fra USA e Cina procedono a singhiozzo. Il dipartimento al commercio USA ha concesso un’ulteriore proroga di 90 giorni a Huawei per fare affari con aziende statuntensi, ma da un lato Trump non sembra essere disposto a ridurre le tariffe punitive e dall’altro i rivali cinesi non sembrano inclini a quantificare l’impegno nell’acquisto di prodotti agricoli americani.

Intorno alle 13:40 il Ftse Mib sale dello 0,36% a 23.548 punti, il Dax in testa a tutti avanza dello 0,95% a 13.332 punti, il Cac guadagna lo 0,25% a 5.944 punti e l’Ibex risulta in verde dello 0,46% a 9.301 punti.

A trainare il nostro listino troviamo in testa Aziumt che sale incessantemente a +2,94%, seguita da Bper Banca a +2,04%, Ubi Banca a +1,74%, Pirelli a +1,52%, Buzzi Unicem a +1,50%, Telecom a +1,43%, Unicredit a +1,39% Prysmian a +1,29%; in evidenza anche Diasorin a +0,89%. Sul fondo troviamo invece Amplifon a -0,96% e Generali a -0,81%.

Lo Spread BPT-Bund si trova a circa 164 punti base, con il decennale italiano a 1,315%.

Il Cambio Eur / Usd scambia sulla parità (+0,05%) a 1,1076 dollari

Il future Brent arretra dello 0,93% a 61,86 dollari al barile