Borse: numero IPO da record nel 2019 per l’AIM Italia

Da IR Top Consulting arriva un resoconto sulle IPO effettuate nel 2019.

Dall’indagine risulta che il mercato italiano costituisce il primo mercato europeo non regolamentato come numero di IPO in Europa -contando 35 ammissioni su AIM (mentre sono 6 quelle su MTA)- con una quota del 26%, seguito da Svezia con il 25% e Francia con un 8%.

L’indagine rivela anche che sull’AIM si è verificato il maggior numero di collocamenti negli ultimi anni contando, al 31 dicembre 2019: 132 società con un giro d’affari nel 2018 pari a 5,2 miliardi di euro, una capitalizzazione di 6,6 miliardi di euro e una raccolta di capitali in IPO pari a circa 3,9 miliardi di euro, di cui il 93% mediamente proveniente dall’emissione di nuovi titoli.

La Lombardia rappresenta la prima regione per numero IPO nel 2019, contandone il 26%; a seguire vi sono il 19% dell’Emilia Romagna e il 6% dal Veneto. Toscana, Friuli, Lazio, Piemonte, Campania e Liguria hanno registrato rispettivamente 2 IPO (ossia il 6%), mentre Marche, Umbria e Sicilia, rispettivamente 1 società (3%). In termini di raccolta di capitali, Emilia Romagna (31%), Lombardia (16%) e Piemonte (9%) si collocano ai primi posti.

Il 65% delle nuove IPO si concentra sui settori della tecnologia (10 aziende con il 32%), dell’industria (5 aziende con il 16%) e della finanza (5 aziende con il 16%); a seguire vi sono i Servizi (3 aziende con il 10%), Media (3 aziende con il 10%), Healthcare (2 aziende con il 6%), Moda e Lusso (2 aziende, 6%), Chimica (1 azienda, 3%). I ricavi sono mediamente pari a 21 milioni di euro (al netto di SPAC e Business Combination). L’obiettivo principale delle IPO verificatesi è stato quello di rafforzare l’attività di ricerca e sviluppo, consolidare l’espansione sui mercati internazionali e potenziare la capacità produttiva.

I settori più importanti in termini di numero di società sono: Industria (17%), Tecnologia (17%) e Finanza (16%). Le regioni maggiormente presenti su AIM sono la Lombardia con il 41%, l’Emilia-Romagna con il 14%, Lazio con il 11% ed il Veneto con l’8%.