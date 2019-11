Borse: listini europei in lieve rialzo a poco più di metà seduta

Le borse europee si muovono in leggero rialzo, stando in attesa per quanto riguarda schiarite sul fronte commerciale USA-Cina. Intorno alle 12:45 il Ftse Mib sale dello 0,17% a 23.403 punti, il Dax guadagna lo 0,15% a 13.168 punti ed il listino di Parigi si trova in rialzo dello 0,36% a 5.868 punti.

Nel nostro listino principale svetta diasorin a +3,79%, seguita da Unicredit a +2,19%, Salvatore Ferragamo a +1,67% e Fineco a +1,44%. Molto bene anche amplifon in salita dello 0,97%, Moncler in guadagno dello 0,83%, Prysmian a +1,07% e Recordati a +1,12%.

Sul versante opposto, fra i peggiori spuntano Poste Italiane a -2,1%, Campari a -1,62%, CNH Industrial a -1% e Tenaris a -1,38%