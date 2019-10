Borse: indici europei improntati alla cautela a metà seduta

A metà seduta le principali borse europee rimangono caute e non esprimono direzionalità. Intorno alle 13:45 il Ftse Mib viaggia in lieve ribasso dello 0,09% a 22.675 punti, il Dax con una performance simile registra 12.933 punti e lo stesso vale per il listino di Parigi, con un lievissimo +0,04% a 5,732 punti.

Fra i migliori del Ftse Mib in testa troviamo Campari in rialzo del 2,69% a 8,4 euro, A2A in verde del 2,14% a 1,718 euro e STM in guadagno dell’1,84% a 21,06 euro. Buone anche le performance di Banco BPM (+0,81%), Bper (+0,64%), Buzzi Unicem (+0,73%), Nexi (+0,98%), Ubi banca (+0,86%) e Unicredit (+0,93%).

Sul fondo troviamo Cnh Industrial a -1,67% con un prezzo di 9,912 euro,Moncler (-1,35% a 35,02 euro), Ferragamo (-1,34% a 16,58 euro), Eni in discesa dello 0,93% a 13,808 euro, Hera (-1,06% a 3,732 euro), Juventus (-1,01% a 1,42 euro) e Snam (-0,85% a 4,564 euro).