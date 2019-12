Borse: Il Sole 24 Ore in asta di volatilità

Dopo le prime battute della sessione le azioni de Il Sole 24 Ore sono state sospese in asta di volatilità per eccesso di rialzo: up side teorico del 10,45% a 0,634 euro per azione.

In base alle informazioni fornite da Marketscreener il Consensus indica un “buy” ed un target price medio di 0,8 euro che, in base all’ultimo prezzo (teorico) indica un potenziale upside di circa il 26%.

Il titolo si trova inoltre sopra i massimi toccati lo scorso febbraio, avendo superato anche i massimi di marzo 2018. Da inizio anno il rally al rialzo del titolo stato di circa il 76%.