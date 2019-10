Borse: giornata improntata alla cautela in europa

Circa a metà seduta i principali listini europei appaiono improntati alla cautela, in un clima attendista che guarda a diversi eventi fra cui: le prossime mosse della Fed; l’ufficializzazione del rinvio della Brexit; gli sviluppi sul fronte commerciale USA-Cina; alcuni dat molto importanti per USA e paesi della zona euro, che saranno diffusi nella settimana corrente, primi fra tutti i valori del PIL.

Cosi, intorno alle 13:50, il Ftse Mib segna un +0,09% a 22.629 punti, il Dax una salita dello 0,46% a 12.953 punti, il Cac un guadagno dello 0,21% ed l’Ibex viaggia intorno la parità.

Fra i migliori al Ftse Mib in testa troviamo Pirelli a +3,51% e Salvatore Ferragamo a +2,91% (in scia all’offerta di LVMH su Tiffany). A seguire si distinguono Ferrari in salita dell’1%, FCA in verde dello 0,95%, Fineco in verde dello 0,98%, Prysmian che guadagna l’1,71%, Saipem a +1,21%, STM in verde dell’1,78% e Tenaris a +1,79%.

Sul fondo, fra i Worst Performer abbiamo: Banco BPM in discesa dell’1,30% , Moncler a -1,91%, e Ubi in discesa dello 0,72%.