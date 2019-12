Borse: Gedi mette le ali (+60%), il prezzo è quasi quello giusto

Gedi mette le ali in borsa, balzando del 59,86% a 0,454 intorno alle 9:50.

Il prezzo si aggira ad un “tiro di schioppo” ai 0,46 euro offerti da Exor per rastrellare la partecipazione di controllo di Cir in Gedi, rappresentata dal 43,78% del capitale. Il controvalore complessivo dell’operazione è di circa €102,4 mln, ed alla chiusura dell’operazione EXOR avvierà un’OPA obbligatoria sulle azioni GEDI mediante la costituzione di una società per azioni di nuova costituzione un’offerta pubblica di acquisto: il fine sarebbe quello di “rastrellare” tutto il possibile per poi procedere al delisting di Gedi.