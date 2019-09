Borse: Ftse Mib poco tonico a metà seduta

Nella seduta odierna il Ftse Mib risulta poco tonico, registrando un lieve rialzo dello 0,12% a 21.973 punti rispetto la chiusura precedente, dopo aver provato ad oltrepassare, in apertura, la resistenza sulla soglia psicologica di 22.000 punti.

Nel listino milanese si distinguono Buzzi Unicem in rialzo dell’1,78%, Tenaris che sale dell’1,27%, Unicredit in guadagno dell’1,16%, Pirelli in positivo del 2,15% e Prysmian a +1,51%.

Sul fondo troviamo Campari in disces dell’1,73%, Hera in rosso dell’1,58%, Italgas a -1,44% e Salvatore Ferragamo in perdita di un punto percentuale.