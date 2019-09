Borse: Ftse Mib maglia nera in europa. Titoli Oil zavorrati da discesa del greggio

Ftse Mib in forte ribasso generalizzato per ora è maglia nera d’europa (seguito poco dopo dal Cac 40 a -1,44%), in picchiata dell’1,55% a circa quota 21562 punti. A pesare le preoccupazioni sull’impeachment di Trump

Titoli Oil zavorrati dal ribasso del prezzo del petrolio, con il WTI in ribasso di circa l’1,29% a circa 56,55 dollari.

L’indice di settore, il Ftse Italia Oil & Gas scende dell’1,48% a circa 16.583,5 punti.

Nel dettaglio Eni scennde dell’1,46%, Saipem si trova a -2,02%, Tenaris in rosso dell’1,94% mentre Saras risulta in discesa del 2,22%.

Male anche tutte le banche rientranti nel Ftse Mib, con il l’indice di settore Ftse Italia All Share Banks in ribasso del 2,26% a 8.061 punti.