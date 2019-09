Borse: Ftse Mib in rialzo grazie a bancari

Questa mattina il Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in territorio lievemente negativo, per poi virare al rialzo e, intorno alle 11:30, segna un guadagno dello 0,6% a circa 21.933 punti. Merito del comparto bancario il cui indice di settore consegue un rialzo dello 0,83% a quota 8.330 punti.

Buona intonazione di tutti i titoli bancari inseriti nel paniere del Ftse Mib fra cui Banco Bpm a +1,13%, Bper Banca a+2,37%, Intesa Sanpaolo in rialzo dello 0,73%, Fineco che guadagna lo 0,75%, Mediobanca in positivo dell’1,39%, Ubi banca a +1,51% ed Unicredit in salita dello 0,75%.

Bene anche gli altri titoli finanziari fra cui Azimut a +1,23% e Poste Italiane in verde dell’1,11%.

Spread più o meno stabile a 139 punti, con rendimento del BTP a 0,892% e del bund a circa -0,498.