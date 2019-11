Borse: FOS ancora sospesa per eccesso di rialzo

Prosegue prepotentemente anche oggi il rialzo di FOS, dopo che al debutto sull’AIM ha chiuso con una straordinaria performance in guadagno del 44,4% a 3,25 euro per azioni.

Ed anche oggi, giorno a partire dal quale sono stati vietati ordini al meglio (ossia senza limiti di prezzo), il titolo prosegue il suo rally in salita risultando ancora una volta sospeso in asta di volatilità per eccesso di rialzo.

Per ora quindi la salita teorica si attesta a +12% con un prezzo di 3,64 euro per azione (ultimo contratto scambiato alle 10:54).