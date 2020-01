Borse: FCA arranca a seguito dei dati sulle immatricolazioni

Il Titolo FCA arranca in borsa a seguito dei dati sulle immatricolazioni, segnando una discesa del 2.37% a 13,04 euro per azione intorno alle 11:12

A dicembre le immatricolazioni del gruppo sono state di poco superiori alle 31mila unità, il 2,3% in meno rispetto allo stesso mese del 2018, mentre il totale delle auto immatricolate in Italia sono state circa 140 mila, in aumento del 12,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Nell’intero 2019 Fiat Chrysler Automobiles ha immatricolato circa 452mila vetture, il 9,6% in meno rispetto l’anno precedente. La quota di mercato di Fiat Chrysler Automobiles in Italia nell’intero 2019 si è quindi ridotta al 23,6%.

Attualmente il consensus raccolto da market screener indica 11 “buy”, 1 “outperform”, 8 “hold” e 2 sell on target price medio a 15,78 €.