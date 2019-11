Borse europee toniche a metà seduta, Ftse Mib maglia rosa

Circa alle 13:40 le borse europee risultano ben intonate, con il Ftse Mib in testa con un rialzo dell’1,53% a 23.285 punti, seguito dal Dax in rialzo dell’1,23% a 13.120 punti e dal listino di Parigi in verde dello 0,97% a 5.818 punti.

I buoni risultati trimestrali di Ferrari e l’aumento del target price di FCA (con la prospettata fusione con PSA) spingono il comparto automotive; ben impostati anche i titoli oil, industriali e quelli legati al comparto bancario.