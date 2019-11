Borse europee in leggero rialzo a metà seduta

Dopo un avvio poco mosso i principali listini europei si muovono in leggero rialzo. Intorno alle 13:35 il Fte Mib sale dello 0,37% a 23.398 punti, il Dax consegue un aumento dello 0,10% a 13.148 punti ed il listino di Parigi guadagna lo 0,32% a 5.842 punti.

Nel nostro listino principale fra i migliori performer troviamo Azimut ed Intesa Sanpaolo in attesa dei conti (entrambe in salita da 3 sedute), con rialzi rispettivi del 3,58% a 19,525 euro e dell’1,47% a 2,34 euro; non da meno Eni, che consegue un +2,12% a 14,27 euro, Saipem a +2,76% con un prezzo di 4,435 euro, STM in salita dell’1% a 21,22 euro, Tenaris in verde dell’1,04% a 10,1 euro e Unicredit in salita dell’1,43% a 11,936 euro.

Sul fondo abbiamo Ferrari in perdita dell’1,49% a 151,55 (che ora rifiata dopo il forte rally di circa 8 giornate), Hera che scende dell’1,09% a 3,81 euro e Recordati in calo dell’1,04% a 37,07 euro