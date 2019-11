Borse Europee deboli nel primo pomeriggio

Giornata debole per le borse europee, in un clima di attesa sul fronte commerciale (sia per quanto riguarda USA-Cina che USA-UE) e dopo la carrellata di indicazioni macro non troppo positive provenienti sia dall’Asia che dall’Europa.

Sono infatti stati diffusi i dati preliminari preliminari relativi al Pil del terzo trimestre del Giappone, che indica una crescita sia congiunturale (+0,1%) che tendenziale (+0,2%) in rallentamento ed inferiore alle attese.

La Germania sventa lo spauracchio della recessione tecnica ma la crescita del Pil trimestrale (preliminare) è ancora fiacca e non convince Francoforte. Non di molto migliori i dati preliminari del Pil trimestrale della Zona Euro cresciuto dello 0,2% t/t (in liena con le attese) e dell’1,2% a/a (lievemente superiore alle attese).

Intorno alle 13:40 il Ftse Mib, il Cac e l’Ibex segnano performance intorno la parità rispettivamente a 23.583 punti (+0,02%), 5.903 punti (-0,05%) e a 9.191 punti (-0,04%) mentre il Dax scende dello 0,39% a 13.178 punti.

Nel nostro listino svetta Diasorin a +4,03% (in scia al rumor di M&A di Qiagen) seguita da Telecom Italia a +2,61% e Azimut a +2,36%; si distinguono anche UBI a +1,58%, Hera a +1,24% (in scia ai conti) e Amplifon a +1%. Sul fondo troviamo Terna a -1,20%, Atlantia a -1,06% e Pirelli a -0,86%

Lo Spread BTP- Bund è salito a circa 165 punti base e il rendimento del decennale italiano si attesta a 1,328%.

Il cambio euro dollaro scambia al ribasso dello 0,11% a 1,0994 dollari mentre il Brent segna un rialzo dello 0,98% a 62,98 dollari per barile.