Borse Europee caute nel primo pomeriggio

Le principali borse europee, Piazza Affari inclusa, continuano a mostrarsi deboli nonostante le notizie positive sul fronte commerciale USA-Cina provenienti dal ministero del commercio cinese. Da quest’ultimo si è appreso infatti che sarebbe stato raggiunto un consenso su alcuni aspetti fondamentali della fase 1 dell’accordo.

In Italia oggi è stato emesso un BTP indicizzato all’inflazione, per un importo inferiore al valore massimo della forchetta, e un CTZ che invece ha registrato il sold out con richieste pari a circa 2 volte il quantitativo offerto. Sul fronte societario Enel ha comunicato il nuovo piano strategico, incentrato su investimenti dedicati alla sostenibilità ed alla transizione energetica, nonché sulla distribuzione di dividendi.

Intorno alle 13:55 il Ftse Mib segna un +0,11% a 23.480 punti, il Dax scende di un lieve 0,1% a 13.233 punti, il Cac staziona intorno la parità a 5.924 punti e l’Ibex 35 scende dello 0,1% a 9.311 punti (-0,07%).

Quest’oggi il protagonista principale del nostro listino è Buzzi Unicem, che segna una salita del 2,13% (la controllata Kosmos Cement Company ha venduto il ramo aziendale cemento). A seguire le buone performance di STM a +1,58% ed Azimut in salita dell’1,54%; si distinguono anche Campari a +0,96%, Pirelli a +1% e Tenaris a +0,86%. Sul versante opposto, sul fondo troviamo Hera a -1%, Italgas a -0,76% ed Intesa Sanpaolo a -0,64%

Lo Spread BPT-Bund si trova a circa 164 punti base, con il decennale italiano intorno all’1,279%.

Il Cambio Eur / Usd scambia intorno la parità a 1,1018 dollari

Il future sul Brent sale di un lieve 0,13% a 62,70 dollari al barile