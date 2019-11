Borse: Euronext in trattativa per acquisire borsa di Madrid

Euronext è veramente interessata alla borsa spagnola.

L’interesse di Euronext

Dopo rumors ed indiscrezioni circolati è Euronext stessa, con una nota, a confermare l’interesse a rilevare Bolsas y Mercados Espanoles (MBE), tant’è che ci sono trattative in corso con il Cda di MBE che potrebbero portare ad avanzare un offerta.

Euronext, principale gestore pan-europeo dei mercati finanziari della zona euro (che copre zone come Belgio, Francia, Irlanda, Paesi Bassi, Portogallo e Regno Unito.) con 1.300 emittenti quotati pari una capitalizzazione di borsa di €3,5 trilioni a marzo 2019, recentemente ha già comprato la borsa di Oslo e sembra essere interessata anche a quella di Milano. In futuro verranno comunicati ulteriori dettagli

Anche la Svizzera in campo

Da Il Sole 24 Ore si apprende inoltre che anche la Borsa svizzera avrebbe presentato un’offerta. Il gestore Six Group, responsabile della borsa di Zurigo, avrebbe presentato un offerta dal controvalore complessivo di 2.843 milioni, pari a 34 euro per azione, nonché ad un premio del 47,6% rispetto al prezzo medio ponderato per volume di 6 mesi di BME e del 33,9% rispetto al prezzo di chiusura di 25,40 euro al 15 novembre 2019.

Fra le condizioni sospensive: livello minimo di accettazione di almeno il 50% più una quota del capitale azionario di BME; autorizzazione della transazione o di non opposizione da parte della Commissione nazionale spagnola per i mercati e la concorrenza (CNMC) e la Commissione spagnola per lo scambio di titoli (CNMV); approvazione da parte del governo spagnolo.

Il periodo di accettazione dell’offerta e la chiusura della transazione sono previsti nel primo semestre 2020, dopo aver ricevuto le relative approvazioni.