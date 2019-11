Borse: debutto col botto per FOS, titolo in asta di volatilità

FOS, innovativa PMI genovese attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali anche internazionali e per la Pubblica Amministrazione, ha debuttato con una performance da urlo a Piazza Affari.

Gruppo FOS: presentata domanda di ammissione in borsa, debutta il 26 novembre

In base alle quotazioni di Borsa Italiana il titolo risulta sospeso in asta di volatilità per eccesso di rialzo, segnando un balzo teorico del 40,89% a 3,17 euro per azione.