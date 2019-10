Borse: comparto bancario traina il Ftse Mib

Giornata improntata alla prudenza per le principali borse europee in attesa di sviluppi sulla Brexit.

Il Ftse Mib non fa eccezione e, intorno alle 13:10 registra un rialzo dello 0,34% a circa 22.442 punti. A trainare l’indice è il comparto bancario, con Banco BPM a +2,97% (2,152 euro), Bper Banca a +1,81% (3,825 euro), Fineco a +1,22% (9,976 euro), Intesa Sanpaolo a +1,09% (2,234 euro), Ubi Banca a +1,64% (2,847 euro) e Unicredit a +1,48 (11,38 euro).

Bene anche FCA in rialzo dell’1,21% a 12,22 euro, Nexi in salita dell’1,35% a 9,56 euro e STM in guadagno dell’1% a 19,66 euro.

Sul fondo troviamo A2A in perdita dell’1,13% a 1,67 euro e Buzzi Unicem in rosso dell’1,19% a 21,6 euro.