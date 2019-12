Borse: Casta Diva ancora in rally, titolo in asta di volatilità

Prosegue anche oggi il forte rally del titolo Casta Diva che, dopo le prime battute in apertura è stata sospesa in asta di volatilità per un eccesso di rialzo del 9,97% a 0,706 euro per azione.

Il titolo in sole 4 sedute ha messo ha segno uno straordinario balzo di circa il 54%, ossia da quando ha vinto una commessa da Poste Italiane dal valore complessivo 25 milioni di euro.

La controllata di Casta Diva G.2 Eventi sarà responsabile degli eventi commerciali, business e retail, e di tutti gli eventi delle società del Gruppo Postepay