Il comparto bancario in avvio risulta ben intonato, con l’indice di settore Ftse Italia All Share Banks in salita dell’1,3% a 8.388 punti.

Tutti i titoli presenti anche nel Ftse Mib stanno performando abbastanza bene, con Bper Banca in rialzo dell’1,33%, Banco Bpm in salita dell’1,04%, Fineco a +1,23%, Intesa Sanpaolo a +1,22%, Ubi Banca in guadagno dell’1,66% e Unicredit in verde di un punto percentuale.