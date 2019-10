Borse: Banche in testa al Ftse Mib

Inizio di seduta particolarmente tonico per il comparto bancario del Ftse Mib. Il Ftse Italia Banche, che monitora l’andamento del settore, registra un rialzo dell’1,7% a 8.964 punti.

Ubi e Unicredit in testa con rialzi rispettivamente del 2,45% a 11,78 euro e del 2,06% a 2,93 euro.

A seguire abbiamo Banco BPM a +1,3% (2,176 euro), Bper Banca in rialzo dell’1,86% a 3,99 euro, Fieco in salita dell’1,44% a 10,2 euro, e Intesa Sanpaolo in verde dell’1,16% a 2,26 euro. Nell’ambito del risparmio gestito molto bene Azimut, in guadagno dell’1,49% a 17,685 Euro.

Fra gli altri titoli in vetta al Ftse troviamo FCA a +1,96% (12,088 euro), Pirelli in salita del 2,11% a 5,52 euro, Telecom Italia a +1,06% e Unipol Sai a +1,31%.

Sul fondo abbiamo Atlantia in rosso dell’1,71% a 21,89 euro e Diasorin in perdita dell’1,91% a 97,65 Euro.