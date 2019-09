Borse: Banche in deciso rialzo (+2,08%) grazie alla riduzione dello Spread

Stamane Piazza Affari maglia rosa in apertura fra le altre principali borse europee, causa la netta vincita del si sulla piattaforma Rousseau per la formazione del nuovo governo PD-M5S. Così oggi lo spread ha aperto in diminuzione a 150 punti base e nell’euforia generale il comparto bancario è stato spinto in deciso rialzo.

Nel dettaglio l’indice che monitora l’andamento del settore, il Ftse Italia All Shares Banks, intorno alle 9:35 segna un rialzo del 2,08% a 7.962,16 punti.

Buone performance per tutti i bancari del Ftse Mib: Banco BPM a +2,76%, Bper Banca a +1,1%, Finecobank a +2,21%, Intesa Sanpaolo a +1,72%, Mediobanca a +2,08%, Ubi Banca a +2,74% ed Unicredit a +2,51%. Fra le Mid Cap vola MPS, in salita del 6%.