Borse: bancario del Ftse Mib vola

Ftse Mib trainato dal comparto bancario nella seduta che dà inizio al quarto trimestre del 2019.

Banco BPM mette a segno una straordinaria performance in salita del 4,11% a 1,951 euro per azione, Bper Banca sale del 2,51% a 3,635 euro, Fineco guadagna l’1,15% a 9,824 euro, Mediobanca segna un +1,75% a 10,195 euro, Intesa Sanpaolo risulta in rialzo dello 0,78% a 2,192 euro, Unicredit sale del 2,24% a 11,06 euro e Ubi banca aumenta del 2,99% a 2,653 euro.