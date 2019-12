Borse: Atlantia negativa in apertura, rating in negative watch da SP

Atlantia soffre in apertura, segnando un ribasso dell’1,05% a 20,83 euro per azione intorno alle 9:43.

A spingere le vendite è il giudizio di S&P Global Rating che ha messo in “CreditWatch Negative” i rating di Autostrade per l’Italia (Aspi) e Atlantia a seguito dei maggiori rischi associati alla concessione Aspi; ciò significa che in futuro l’agenzia potrebbe procedere ad un eventuale downgrade del merito di credito dei suddetti soggetti.

In particolare, per gli analisti i maggiori rischi legali e operativi potrebbero implicare una riduzione dei target economico-finanziari. Inoltre le tutele riguardanti la concessione alla controllata Autostrade per l’Italia potrebbero ridursi in caso di revoca della normativa sulle concessioni da parte del parlamento italiano .