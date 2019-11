Borse: Astaldi di nuovo in rally, novità sull’obbligazione al 2022

Oggi riparte la salita di Astaldi, che intorno alle 12:45 segna un rialzo dell’8,10 % a 0,627 euro. Il rally arrestato ieri da una discesa di circa il 2,19%, riprende la forte salita registrata due giorni fa, quando il titolo era salito dell’8,79% a 0,594 euro per azione

Gli acquisti sono scattati probabilmente dato che ieri l’assemblea degli obbligazionisti ha approvato con consenso unanime delle modifiche al regolamento del prestito obbligazionario denominato “Euro 75,000,000.00 Super-senior Secured PIYC Floating Rate Notes due 12 February 2022”.

In particolare è stato determinato l’aumento del valore nominale del prestito da 75 milioni a 190 milioni di euro, mediante l’emissione, in una o più tranche entro l’11 febbraio 2020, di nuovi titoli per 115 milioni di euro.