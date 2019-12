Borse: AS Roma in rosso (-3,66%), trattative con Friedkin in stallo

AS Roma sotto i riflettori a seguito dello stallo delle trattative fra il presidente della Roma James Pallotta e Dan Friedkin, il magnate americano con un patrimonio da oltre 4 miliardi di dollari. Il mercato, a seguito delle indiscrezioni ha fatto scattare le vendite sul titolo che, intorno alle 13:15 segna un rosso del 3,66% a 0,606 euro per azione.

A riportarlo è Il Sole 24 Ore, che in base alle indiscrezioni raccolte parla di un allontanamento dei rispettivi interessi, dato dalle divergenze sull’aspetto economico e dalla valutazione del Club Giallorosso. L’obiettivo di Pallotta e degli altri investitori sarebbe quello di monetizzare quanto investito mentre Friekin, di fronte alle esigenti richieste delle controparti, è stato molto cauto; se le posizioni dei vari soggetti coinvolti non dovessero riavvicinarsi l’accordo rischia di saltare e, come se non bastasse gli esiti dipendono anche dal dossier Stadio.

In pratica Friedkin avrebbe già considerato di dover procedere ad un aumento di capitale da almeno 150 milioni, mentre Pallotta vorrebbe rientrare dei circa 250 milioni investiti dal 2012 ad oggi. La società ha una capitalizzazione di borsa di circa 400 milioni e debiti per circa 250 milioni. Pallotta nella valutazione vorrebbe includere anche il progetto stadio, portando la valutazione del club a 750 milioni, mentre Friedkin non considera fattibile la richiesta di pagare un prezzo maggiorato per uno stadio che sarà pronto in un futuro non ancora stabilito.