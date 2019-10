Borse: anima in rally, copertura di Berenberg con buy

Prosegue senza sosta il rally di Anima che, intorno alle 13:15, mette a segno un rialzo del 1,80% a 3,84 euro per azione.

A sostenere gli acquisti l’avvio della copertura sul titolo con giudizio “Buy” e target price fissato a 4,5 euro, maggiore del 17,2% rispetto alle attuali quotazioni.

Per gli analisti di Berenberg il titolo non viene adeguatamente apprezzato dal mercato: date le stime di crescita del 5% degli utili per il prossimo anno, definite conservative, “il mercato sembra prezzare questa dinamica ancora meno perché con un rapporto prezzo/utili di 8,1 volte, il titolo scambia con uno sconto del 40% circa rispetto ai concorrenti”. Fra gli ulteriori elementi di positività evidenziati da Berenberg vi è la forte generazione di cassa, che permetterebbe di elargire un dividend yield del 5,1% ed al contempo consentire la disponibilità di liquidità per ulteriori buy back.