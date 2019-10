Dopo in lieve ribasso il Ftse Mib vira in positivo, con un marginale incremento dello 0,45% a 21.567 punti (intorno alle 12:55).

A trainare l’indice troviamo Amplifon in testa che guadagna il 2,42% a 21,98 euro, Poste Italiane in rialzo del 2,2% a 10,2 euro, Recordati a +1,39% con u prezzo di 37,33 euro e Saipem in verde del 2,28% a 4,09 euro.