BoE: tassi fermi sull’attuale livello

La BoE ha lasciato il costo del denaro fermo sull’attuale livello dello 0,75% confermando le stime degli analisti; la decisione è stata presa all’unanimità con 9 voti favorevoli.

Il Monetary Policy Committe ha inoltre votato, sempre all’unanimità, per mantenere a 10 miliardi lo stock di sterline necessario ad acquistare obbligazioni corporate non finanziarie di tipo investment grade. Infine, sempre con la totalità dei voti favorevoli, il comitato ha deciso di mantenere a 435 miliardi lo stock di acquisti di titoli di stato del Regno Unito (anche in tal caso come da attese).