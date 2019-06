Blue Financial Communication: nasce la nuova TV dedicata interamente al business

Blue Financial Communication rende nota la partenza delle trasmissioni televisive di BFC in onda 24 ore su 24 sulla piattaforma OTT di bfcvideo.com e sul satellite, sui canali 511 di SKY e 61 di TiVuSat: idee trend, interviste e approfondimenti per il mondo della finanza delle imprese e dei leader che cambieranno il futuro.

Poggiando sull’esperienza acquisita anche grazie alla collaborazione con Reteconomy, l’emittente con cui BFC aveva un diritto di opzione con scadenza 31 dicembre 2019 che non sarà esercitata, la media company milanese di via Melchiorre Gioia mira autonomamente e concisamente a divenire in poco tempo la prima TV all news multipiattaforma della business community, passato qualche mese dall’evento in Fondazione Cariplo che annunciava la strategia video digital di BFC e che presentava il vasto palinsesto 2019 con 18 tra format proprietari, telegiornali, talkshow, riprese in esterni e webinar, per oltre mille ore di produzioni originali.

Proseguirà inoltre la partnership con Euronews, in relazione ai principali format televisivi dell’emittente internazionale dedicati al business, alla tecnologia e alla cultura trasmessi dall’Europa e da tutto il mondo che verranno diffusi da BFC. Quest’ultima trasmetterà anche alcune rubriche di approfondimento e interviste ai leader mondiali create e fornite da Bloomberg Television.