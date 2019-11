Blackrock: in arrivo i primi ETF obbligazionari europei high Yield ESG

BlackRock allarga il range di prodotti forniti alla clientela al fine di soddisfare i relativi obiettivi di sostenibilità, e quindi nell’ottica della maggiore attenzione degli investitori obbligazionari a inserire nei loro portafogli dei criteri di tipo ambientale, sociale e di governace.

Il colosso leader mondiale nell’asset management ha infatti lanciato l’iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (EHYD) e l’iShares $ High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF (DHYD). I due nuovi fondi permettono di ottenere un’esposizione più sostenibile al segmento dell’high yield mediante emissioni obbligazionarie di società con il maggiore impegno in ambito ESG, eliminando contestualmente quelle coinvolte in business controversi. I fondi replicheranno rispettivamente il Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI e Sustainable BB+ Bond Index e il Bloomberg Barclays MSCI US Corporate High Yield SRI and Sustainable BB+ Bond Index. I benchmark high yield ESG consentono un miglioramento del punteggio ESG e una riduzione delle emissioni di carbonio, rispetto ai benchmark standard di riferimento.

Entrambi gli ETF avranno un TER (letteralmente Total Expense Ratio, che misura i costi di gestione in percentuale rispetto al patrimonio medio annuo del fondo) dello 0,50%, in linea con il costo dei rispettivi ETF iShares high yield denominati in Euro e in dollari che non adottano criteri ESG.