Bioera: ceduta partecipazione in Bioera RE

Bioera, lo scorso venerdì 25 ottobre 2019, ha ceduto al sig. Sergio Paolino, soggetto terzo, non correlato, una quota di partecipazione di controllo nella società Bioera RE.

Nel dettaglio, si legge dalla nota, la Società ha ceduto una quota di nominali 8.990 euro pari al 89,9% del capitale sociale della Bioera RE a un prezzo complessivo pari a Euro 552.089 euro, secondo quanto previsto nella delibera del Consiglio di Amministrazione della Società adottata in data 12 settembre 2019.

Il valore complessivo della cessione include un earn-out a favore della Società di 543.099,00 euro, da

pagarsi a condizione che la controversia tuttora pendente con MPS Leasing & Factoring S.p.A., originata

a seguito della scissione della Bioera RE, sia rigettata con sentenza definitivamente passata in giudicato.

La nota precisa inoltre che detta cessione di quote comporta l’uscita dal perimetro di consolidamento della Bioera Re dal Gruppo Bioera, con la conseguenza che la segnalazione in Centrale dei Rischi attualmente in capo a Bioera Re non provocherà effetti negativi sul merito creditizio di Bioera.