Bio-on: titolo sospeso per eccesso di rialzo (+11,46%)

Bio-on torna sotto i riflettori, motivo lo scontro con il fondo Quitessential, e viene sospeso per eccesso di rialzo dell’11,46% a 26,75 euro ad azione.

La questione riguarda lo scontro con il fondo Quintessential, che nel suo report ha criticato l’utilità dei Pha, la famose polvere bianca in grado di sostituire i polimeri non biodegradabili.

Come contro risposta, sul proprio sito, Bio On ha pubblicato l’autorevole video testimonianza del Professor Paolo Galli, tra gli scienziati più influenti al mondo nell’industria della plastica, nonché uno dei due chimici italiani presenti nella Plastics Hall of Fame insieme a Giulio Natta (premio Nobel della Chimica 1963), insignito di numerosi e importanti riconoscimenti.