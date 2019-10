Bio On: titolo sospeso in borsa a tempo indeterminato

Bio On sospesa a tempo indeterminato dalle contrattazioni. Questa la decisione di Borsa Italiana, annunciata a seguito del caos scoppiato che ha coinvolto manager e società.

Così, dopo la decisione del Tribunale di Bologna che ha determinato l’arresto dell’Amministratore delegato Astorri e provvedimenti interdittivi per altri due manager, sequestrando beni per 150 milioni di euro, Borsa Italiana ha prima sospeso il titolo in via temporanea e poi permanente (a tempo indeterminato).

Bio On: titolo sospeso in borsa, tre misure cautelari per i vertici

Si ricorda che il caos è scoppiato dopo la pubblicazione di un report da parte del fondo americano Quintessential, che poneva dubbi la veridicità dei dati contabili e la solidità finanziaria. In pratica quindi sarebbero state diffuse informazioni fuorvianti al mercato nonché stati “truccati” i conti al fine di accrescere i corsi e quindi la capitalizzazione di borsa (Bio On era arrivata a valere oltre 1 miliardo).