Bio on: titolo rientra nelle contrattazioni dopo l’asta di volatilità (+5,85%)

Bio On continua a stare sotto i riflettori dall’inizio dello scontro con il fondo QCM e mette a segno un rialzo teorico dell’11,38% a 10,86 Euro ed è stata per eccesso di rialzo (teorico). Ora sembra aver ripreso le contrattazioni con un guadagno del 5,85% a 10,32 euro (intorno alle 12:15)

A scatenare l’euforia un comunicato di ieri in cui si annuncia la nomina di Baldi Finance quale Nominated Adviser (che dal 29 ottobre 2019 subentrerà ad Envent Capital Markets), ma soprattutto in cui vengono date informazioni aggiuntive sulle risorse finanziarie necessarie già quantificate in 24 milioni di euro nella relazione semestrale consolidata al 30 giugno 2019.

10 milioni saranno complessivamente resi disponibili dai soci fondatori rilevanti Astorri e Cicognani, ciascuno dei quali ha sottoscritto impegno irrevocabile di finanziamento per una durata di 12 mesi senza interessi, di cui alla data odierna sono stati versati Euro 6,5 milioni;

0,9 milioni vengono resi disponibili a titolo di finanziamento senza interessi, e quindi risultano già versati, dal socio fondatore Capsa S.r.l.;

per i restanti 13,1 milioni di euro sono stati avviati contatti con player commerciali ed investitori professionali e istituzionali finalizzati a reperire tali risorse finanziarie;

In particolare:

La Società fa inoltre sapere che nelle prossime settimane, e comunque entro la fine dell’anno, anche a completamento del nuovo piano industriale 2020 – 2024, fornirà gli opportuni aggiornamenti in merito.