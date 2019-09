Bio-On: operativo il progetto PHA da 10.000 tonnellate all’anno

È entrato nella fase operativa il progetto PHA, che prevede la produzione della relativa bio-plastica per 10.000 tonnellate all’anno. A comunicarlo è il gruppo TAIF JSC -controparte dell’azienda nostrana- attivo nel settore petrolchimico tradizionale.

Il progetto sarà sviluppato nella repubblica del Tatarstan in Russia e segue l’accordo precedentemente stipulato fra le due parti lo scorso ottobre. In base a quest’ultimo Bio-on ha completato il Process Design Package (PDP), previsto dal contratto di licenza, e reso disponibile la documentazione necessaria per la progettazione e la costruzione del nuovo impianto PHA che società esterne porteranno a compimento con un timing dettato dall’espletamento delle pratiche burocratiche necessarie.

Dalla nota di Bio-On emerge inoltre che l’impianto sarà realizzato nella speciale zona economico-industriale di Alabuga, con una capacità iniziale di 10.000 tonnellate / anno già predisposta per un possibile aumento (raddoppio) della sua capacità; l’entrata in produzione dell’impianto è attesa nella seconda parte del 2021.

Queste le parole di Marco Astorri, Presidente di Bio-on SpA:”Siamo molto soddisfatti della collaborazione strategica in corso con il Gruppo TAIF che ci permetterà di sviluppare e accelerare la penetrazione e il successo di PHAs in tutto il mondo e, grazie a questo progetto con uno dei i più importanti gruppi industriali e petrolchimici della Federazione Russa, anche in Europa orientale “.