Bio-on: North Sails sceglie i prodotti solari MyKAI, improntati alla tutela degli oceani

MyKAI, la linea di prodotti cosmetici Ocean Friendly nata dall’alleanza tra Bio-on e Unilever, è in vendita anche presso i negozi NORTH SAILS. Dalla nota si legge che i prodotti MyKAI sono privi di microplastiche e la loro composizione è arricchita da un sistema filtrante “amico del mare” a base di filtri 100% minerali e un potente SPF (Sun Protection Factor) booster.

Il nuovo marchio MyKAI è quindi un cosmetico per la protezione dai raggi UVB ed è compatibile con la tutela dei mari e degli oceani poiché rientra nel progetto di Bio-on “Cosmetics save the ocean”, basato sull’importante attività di ricerca e sviluppo della società, con l’obiettivo di contribuire a risolvere il grave problema dell’inquinamento degli oceani, per la salvaguardia ambientale e la creazione di un nuovo modo di pensare al mondo della cosmesi improntato alla sostenibilità.