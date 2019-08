Bio-on: esposto contro Quintessential per Market Abuse

Bio-On oggi ha reso noto che il primo agosto 2019 ha depositato un esposto presso la Procura della Repubblica di Bologna, in relazione al video e al report pubblicati da Quintessential (QCM).

Con tale atto la Società ha voluto far sapere alle Autorità competenti, compresa la CONSOB, i motivi per cui ritiene che la condotta tenuta da QCM costituisca un evidente caso di market abuse, nel quale si intersecano tanto profili di manipolazione del mercato, quanto di criminal insider trading.

Bio On si riferisce al report pubblicato da QCM che criticava l’utilità dei Pha, la famose polvere bianca in grado di sostituire i polimeri non biodegradabili.

Bio-on: titolo sospeso per eccesso di rialzo (+11,46%)

Secondo Bio On, si legge dalla nota, QCM avrebbe infatti “diffuso notizie false e fuorvianti, finalizzate a determinare una significativa flessione del valore del titolo Bio-On, avendo già assunto – come QCM ha peraltro esplicitamente dichiarato – una posizione di investimento legata a tale flessione (sfruttando, cioè, la notizia – in quel momento non conosciuta dal mercato – della successiva pubblicazione di un report dai contenuti non solo idonei a determinare il tracollo del titolo, ma per la maggior parte palesemente falsi e comunque gratuitamente denigratori)”.