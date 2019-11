BIM: assemblea straordinaria approva aumento di capitale da €100 mln

Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni ha compiuto un passo importante nella direzione prevista dal Piano Strategico 2019 – 2024 approvato lo scorso 26 settembre.

Venerdi 22 novembre 2019, a mercati chiusi, l’assemblea straordinaria degli azionisti di Banca Intermobiliare, riunitasi in data odierna sotto la presidenza dell’Avv.

Alberto Pera, ha deliberato di attribuire al CDA la delega ad aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, in una o più volte, per un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione e per un importo massimo complessivo di Euro 100 milioni (comprensivo di eventuale sovrapprezzo), senza esclusione del diritto di opzione.

L’Assemblea ha conferito al CdA ogni più ampia facoltà di stabilire, di volta in volta, modalità, termini e condizioni degli aumenti di capitale in esercizio della delega, ivi inclusi il prezzo di emissione, il rapporto di opzione e il numero delle nuove azioni, che avranno le medesime caratteristiche di quelle oggi in circolazione, nonché l’allocazione tra capitale e sovrapprezzo (secondo un criterio di prevalenza della componente di sovrapprezzo). L’Assemblea ha altresì deliberato di approvare la conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale mediante l’inserimento, in un nuovo comma, del conferimento della delega al CdA ad aumentare il capitale nei termini sopra illustrati.

In via preliminare rispetto all’attribuzione della delega e comunque nello stesso contesto,

l’Assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato:

di approvare la situazione patrimoniale, il conto economico e la situazione finanziaria di Banca

Intermobiliare al 31 agosto 2019, da cui risulta una perdita di periodo (1 gennaio 2019

– 31 agosto 2019) pari a €22.726.371;

Intermobiliare al 31 agosto 2019, da cui risulta una perdita di periodo (1 gennaio 2019 – 31 agosto 2019) pari a €22.726.371; l’integrale copertura delle perdite (pregresse e di periodo) complessivamente accertate alla data

del 31 agosto 2019, pari a complessivi €28.248.859, mediante l’abbattimento integrale

delle riserve disponibili a tale data (per Euro 25.065.369) e, per la restante parte (per Euro

103.083.490), mediante la riduzione del capitale sociale della Banca da Euro 156.757.116 a Euro

53.573.626.

Le deliberazioni relative alla riduzione del capitale sociale ed al conferimento della delega ad aumentare lo stesso – con le conseguenti modifiche allo statuto della Banca – saranno efficaci subordinatamente all’ottenimento dell’autorizzazione di Banca d’Italia.